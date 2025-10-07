Заболеваемость гриппом снизилась на 5,7% в Петербурге за неделю

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ продолжает улучшаться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На 40 неделе года в Северной столице зафиксировано снижение заболеваемости на 5,7% по сравнению с предыдущим периодом, а в Ленобласти — на 3,4%.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уровень распространения респираторных инфекций остается ниже эпидемического порога в обоих регионах. Заболеваемость в настоящее время обусловлена преимущественно негриппозными вирусами, включая SARS-CoV-2, риновирусы и возбудители парагриппа.

В рамках иммунизации населения в Санкт-Петербурге привито свыше 1,4 млн человек, из них более чем 390 тысяч детей, что составляет 26,7% охвата. Среди районов лидируют Курортный, Пушкинский и Калининский районы. В Ленинградской области вакцинировано около 350 тысяч человек, охват достиг 17,8%.