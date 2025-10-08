Смольный требует от УК «Евро Сити СПб» ремонта фасадов

Смольный обратился с иском к крупной управляющей компании «Евро Сити СПб» о ремонте исторического здания в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», требование касается объекта культурного наследия «Дом Санкт-Петербургского Мещанского общества» на Бородинской улице.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры требует провести работы по восстановлению фасадов в течение 12 месяцев. Необходимо устранить загрязнения, граффити, биопоражения цоколя и повреждения кирпичной кладки, отмечается в медиа.

Следует отметить, что Арбитражный суд назначил предварительное заседание на 28 января 2026 года. В случае невыполнения ремонта компанию обяжут выплачивать штраф 50 тысяч рублей ежемесячно до полного устранения всех нарушений.