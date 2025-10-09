Около 61% петербуржцев ориентируются на размер зарплаты при трудоустройстве

Больше половины жителей Санкт-Петербурга считают высокий уровень оплаты труда определяющим фактором при выборе работы.

По данным опроса от SuperJob, наиболее важным фактором при трудоустройстве для петербуржцев является уровень оплаты труда — этот критерий указали 61% опрошенных. На втором месте расположилась адекватность руководства (37%), на третьем — стабильность компании-работодателя (33%).

Вторую группу приоритетов составили перспективы карьерного роста (27%), комфортная психологическая атмосфера (25%) и удобное расположение рабочего места (24%). Также часть респондентов выступила за возможность профессионального развития (20%), баланс работы и личной жизни (14%) и интересные задачи (12%).

Анализ выявил гендерные различия в предпочтениях. Если высокий доход является главным приоритетом для обоих полов, то мужчины чаще акцентируют внимание на адекватности начальства, а женщины — на комфортной атмосфере и территориальной доступности рабочего места.

Возрастные группы демонстрируют различные ориентиры. Респонденты до 35 лет больше ценят возможности карьерного (38%) и профессионального роста (25%). Среди соискателей старше 45 лет выше значимость стабильности компании (36%), комфортной атмосферы (34%) и близости работы к дому (30%).

Уровень доходов также влияет на приоритеты. Граждане с заработной платой от 100 тысяч рублей чаще указывают на важность эффективных систем управления и компенсационного пакета, тогда как соискатели с доходом до 50 тысяч рублей больше внимания уделяют удобству расположения работы.