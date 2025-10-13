Боня призналась в чувствах к бывшему возлюбленному

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала о сложных отношениях с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогер призналась, что до сих пор испытывает к нему чувства, несмотря на патологическую ревность с его стороны.

В новом подкасте Боня в новом подкасте поделилась подробностями отношений с бизнесменом Русланом Гасановым. По ее словам, партнер проявлял патологическую ревность, запрещал общение с мужчинами и использование определенных слов. Несмотря на сложный характер отношений, Боня планировала рождение ребенка от Гасанова и проходила медицинское обследование для подготовки к зачатию.

Отношения продолжались в течение года и завершились в 2024 году. Телеведущая отметила, что постоянные ссоры и необходимость доказывать свою любовь негативно отразились на ее здоровье. Врачи диагностировали проблемы с щитовидной железой, связанные с хроническим стрессом. Боня подчеркнула, что расставание позволило ей обрести внутреннее равновесие и пересмотреть подход к выбору партнеров.

В настоящее время теледива не стремится к новым отношениям, посвящая время работе, путешествиям и воспитанию дочери от предыдущего брака. Она сформулировала требования к будущему избраннику, акцентируя важность внутренней гармонии и эмоциональной стабильности. Боня отметила, что отношения не должны становиться способом заполнения внутренней пустоты.