Рэпер Macan отсутствовал в пункте сбора военкомата

Рэпер Андрей Косолапов, известный под сценическим псевдонимом Macan, не прибыл в установленный срок в сборный пункт военного комиссариата Москвы.

Как сообщает ТАСС, корреспондент агентства находился на Угрешской улице с 8:00 до 10:30, но исполнитель так и не появился.

До этого момента музыкант публиковал в социальных сетях фотографию с призывного пункта и заявлял о намерении пройти военную службу. Однако в назначенную дату артист в военкомат не пришел. Информация о его отсутствии была подтверждена корреспондентом агентства непосредственно с места событий.

Как сообщали СМИ, Косолапов может отправиться на службу лишь в конце ноября. Таким образом, планы артиста относительно прохождения военной службы в настоящее время остаются неясными. Дальнейшее развитие ситуации ожидается в ближайшее время.