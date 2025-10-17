За девять месяцев в Ленобласть из Германии привезли 768 тысяч цыплят

За 2025 год в Ленинградскую область из Германии привезли свыше 768 тысяч суточных цыплят. Все партии прошли ветеринарный контроль Россельхознадзора.

В среду, 15 октября, сотрудники Россельхознадзора проверили партию из 53,1 тысячи племенных цыплят, поступивших в адрес одной из местных птицефабрик.

Инспекторы установили соответствие документов и условий транспортировки ветеринарным требованиям и подтвердили здоровье всех птиц. Поставки осуществлялись из Саксонии — региона, признанного эпизоотически благополучным. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили, что эта партия стала 15-й поставкой из Германии в текущем году, успешно прошедшей ветеринарный контроль в Ленинградской области. Общее количество ввезенных цыплят с начала года превысило 768 тысяч голов.