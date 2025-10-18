Театр на Садовой показал авторскую версию «Орестеи»

В Театре на Садовой состоялась премьера спектакля «Орестея». Режиссер Глеб Черепанов определил жанр своей работы как «веселая трагедия».

Театр на Садовой представил премьерный спектакль «Орестея», в котором мифологический сюжет объединил элементы пьес Эсхила и Жан-Поля Сартра. Автором постановки выступил режиссер Глеб Черепанов, охарактеризовавший жанр своей работы как веселую трагедию.

Спектакль реализован как мультижанровый проект с участием артистов драмы, балета и мюзикла. В беседе с ТАСС режиссер пояснил, что его версия сосредоточена на идее личного выбора человека в экстремальных обстоятельствах.

Напомним, что театр на Садовой функционирует как первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы. В его афише представлено свыше 20 постановок. Работы Черепанова ранее были представлены на сценах Мариинского театра, МХТ имени Чехова и Театра на Таганке.