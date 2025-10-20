В Ленобласти рассказали о правилах приема лекарств за рулем

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснило водителям правила приема лекарственных препаратов при управлении транспортными средствами.

По информации allnw.ru, ведомство обращает внимание автомобилистов на риски, связанные с побочными эффектами медикаментов. На федеральном уровне продолжается работа по формированию официального перечня лекарств, запрещенных для водителей.

Как пояснили в полиции, многие распространенные лекарственные средства могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем. Речь идет о препаратах от аллергии, успокоительных средствах, обезболивающих и даже некоторых сиропах от кашля. Их побочные действия включают сонливость, снижение концентрации внимания и замедление реакции.

В связи с этим правоохранители рекомендуют водителям перед поездкой тщательно изучать инструкции к применяемым медикаментам. Особое внимание следует уделять разделам о противопоказаниях и возможных ограничениях, связанных с управлением транспортными средствами. Это поможет избежать создания опасных ситуаций на дороге.