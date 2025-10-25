Аскольд Запашный сообщил о разводе после 18-летнего брака

Российский артист цирка Аскольд Запашный официально подтвердил расторжение брака с Элен Райхлин после 18 лет совместной жизни.

Запашный в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» подтвердил факт официального расторжения брака с Элен Райхлин. Пара состояла в отношениях на протяжении 18 лет. Суд вынес соответствующее решение 20 сентября 2025 года после подачи заявления о разводе 20 июля.

Запашный охарактеризовал ситуацию в личной жизни как деградировавшую до уровня, который перестал его удовлетворять. По его словам, брак поддерживался преимущественно за счет чувства долга перед семьей. Первый серьезный кризис в отношениях возник спустя семь лет совместной жизни, когда супруги начали проживать в разных городах. Райхлин с детьми оставалась в Москве, сосредоточившись на медицинской карьере, в то время как Запашный находился в постоянных гастролях. Запашный отметил, что родители Райхлин изначально не одобряли выбор дочери, предпочитая видеть ее медицинскую карьеру.

Артист признал наличие флирта с другими женщинами в период охлаждения отношений, объяснив это чувством одиночества.

Отношения между супругами трансформировались в дружеские с формальными обязательствами. Несмотря на расторжение брака, стороны сохранили взаимопонимание в вопросах воспитания общих дочерей Евы и Эльзы.