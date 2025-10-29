В среду из Пулково был отменен вылет шести рейсов

Утром 29 октября из аэропорта Пулково не вылетят шесть рейсов различных авиакомпаний.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, рейс U6 8531 в Душанбе от авиакомпании «Уральские Авиалинии» отменен. Самолет должен был вылететь в 6:10.

Также не состоялся вылет рейса 3F 334 авиакомпании FlyOne Armenia в Ереван, который должен был отправиться в 10:00.

В список отмен попали и рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Из расписания был исключен рейс SU 007 в московский аэропорт Шереметьево, планировавшийся на 10:00.

Позже, в 11:00, был отменен рейс SU 7358 в Череповец, а еще через час, в 12:00, — рейс SU 011, также следующий в московский аэропорт Шереметьево.

Завершает список отмен вечерний рейс DP 591 авиакомпании «Победа» в Тюмень, который должен был вылететь в 23:25.