Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.

Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.

Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики приостановили работы, сославшись на санкционные ограничения. По данным истца, на тот момент было выполнено около 25% работ. Заказчик также сообщает, что с осени 2021 года подрядчики запрашивали увеличение цены и продление сроков.

Сумма требований — 202,7 млрд руб., включая неотработанный аванс, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также возмещение убытков, вызванных прекращением контрактов.