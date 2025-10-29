За 24 часа на территории Ленобласти произошло 80 аварий

За последние сутки на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга было зарегистрировано 351 дорожно-транспортное происшествие.

В Ленинградской области произошло 80 дорожных происшествий, в двух из которых были зафиксированы пострадавшие. В результате этих инцидентов два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

На территории Северной столицы за аналогичный период произошло 271 аварии, из которых шесть привели к травмированию участников движения. В городских авариях пострадало шесть человек, включая одного несовершеннолетнего.

Отметим, что за отчетный период на всей территории региона не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.