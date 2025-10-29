Суд Ленобласти вынес приговор за смерть рабочего в порту Усть-Луга

Водитель самосвала осужден за гибель рабочего в порту Усть-Луга. Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет колонии-поселения.

Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу о гибели стивидора в морском порту Усть-Луга. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, 21-летний водитель самосвала признан виновным по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что в январе 2025 года в ходе погрузочно-разгрузочных работ в порту произошел наезд самосвала на рабочего. В результате инцидента стивидор получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца с отбыванием в колонии-поселении.