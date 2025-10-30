Меган Маркл изменила подход королевской семьи к благотворительности

Меган Маркл оказала большое влияние на подход британской королевской семьи к благотворительности. Ее деятельность заставила других членов монаршей семьи пересмотреть форматы взаимодействия с общественностью.

В документальном фильме телеканала Channel 5 под названием «Эффект Меган: как она потрясла королевскую семью» был проанализирован период пребывания герцогини Сассекской в статусе действующего члена монаршей семьи, сообщает The Mirror.

По мнению авторов фильма, Меган Маркл разработала новую формулу благотворительной деятельности, которая побудила других представителей королевской семьи повысить стандарты взаимодействия с общественностью. Ярким примером стал проект, связанный с поддержкой пострадавших от пожара в жилом комплексе Гренфелл-тауэр в 2017 году.

Спустя год после трагедии герцогиня Сассекская начала регулярно посещать общественную кухню Hubb Community Kitchen, где встречалась с женщинами, потерявшими жилье. По словам экспертов, благодаря Меган члены королевской семьи стали участвовать в проектах, которые раньше их не интересовали.

Историк Эд Оуэнс отметил социальную восприимчивость герцогини к проблемам сообществ. Меган Маркл помогла создать кулинарную книгу Together с рецептами женщин, пострадавших от пожара. Ее подход отличался многократными визитами в сообщества, что противоречило традиционным разовым посещениям.