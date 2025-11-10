Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскритиковал работу администрации Кингисеппского района. Результаты социологического опроса показали низкую удовлетворенность жителей качеством услуг.

В своем Telegram-канале Дрозденко сообщил, что проанализировал многочисленные обращения граждан из Кингисеппского района. В официальном сообщении главы региона отмечается неудовлетворительная работа местной администрации по решению вопросов местного значения.

Особую озабоченность вызывает ситуация с вывозом крупногабаритных отходов с контейнерных площадок. Местные власти до настоящего времени не обеспечили заключение необходимых договоров на утилизацию данного вида отходов. Создаваемая проблема оказывает негативное влияние на санитарную обстановку и условия проживания населения.

Состояние общественных территорий также вызывает нарекания. Содержание публичных пространств происходит на недостаточном уровне. Результаты проведенного социологического исследования подтвердили низкий уровень удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг.

Показатели удовлетворенности населения Кингисеппского района работой жилищно-коммунального хозяйства, состоянием благоустройства, организацией транспортного сообщения и деятельностью образовательных учреждений оказались ниже среднеобластных значений.

Губернатор поручил контрольному комитету и жилищному надзору Ленинградской области провести проверку деятельности управляющих компаний района. Особое внимание будет уделено завершению организации полноценного филиала «Леноблводоканала» в муниципальном образовании.