Сборная России играет с Перу на «Газпром Арене» в Петербурге

Сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Перу на петербургском стадионе.

Встреча проходит сегодня 12 ноября в 20:00 на арене «Газпром Арена». Главным арбитром был назначен Камаль Умудлу из Азербайджана.

Стоит отметить, что это первая в истории игра между сборными России и Перу, которые ранее никогда не встречались на футбольном поле.

В стартовом составе российской команды были заявлены Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Александр Миранчук, Сергеев и Головин.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 15 ноября в Сочи против команды Чили. При этом безопасность на стадионе при игре обеспечивают сотрудники Росгвардии, которые работают в усиленном режиме. Отмечается, что в данный момент неподалеку от стадиона в городе на Неве находятся свыше 300 представителей правоохранительных органов и военных.