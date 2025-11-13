В Москве пресечена поставка контрафактных лекарств на 100 тысяч в Москве

В Москве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой контрафактных лекарственных средств.
Как сообщает «Москва.ру», организованная группа заключила преступный сговор не позднее сентября этого года. Злоумышленники наладили канал сбыта недоброкачественных препаратов на территории России.
По версии следствия, преступная схема включала закупку партий лекарств за рубежом. Затем осуществлялся нелегальный ввоз фальсифицированных препаратов в страну.
Реализуя свой умысел, злоумышленники успели сбыть товара на сумму свыше 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы провели операцию по пресечению этой деятельности.
Столичный Следственный комитет совместно с подразделениями МВД провел обыски по адресам проживания подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий была изъята партия контрафактных лекарств.
Для проведения следственных действий в ведомство доставлены 25 человек. Следствие устанавливает причастность задержанных к незаконному обороту лекарственных средств.