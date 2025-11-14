Сотрудник СКА лишился памяти и способности ходить из-за энергетиков

Молодой человек потерял память и возможность самостоятельно передвигаться после многолетнего употребления энергетических напитков. Врачи диагностировали у пострадавшего гнойный некроз поджелудочной железы и другие тяжелые осложнения.

Так, 22-летний сотрудник хоккейного клуба СКА столкнулся с потерей памяти и способности к самостоятельному передвижению. Медики связывают это с многолетним употреблением энергетиков. Дело в том, что молодой человек работал специалистом по экипировке в петербургском хоккейном клубе и с 14-летнего возраста регулярно употреблял энергетические напитки. В последние три-четыре года он пил три банки в сутки, сообщил Telegram-канал Mash.

У молодого человека диагностировали панкреатит, а затем обнаружили псевдокисту поджелудочной железы. Состояние не улучшилось даже после дренажа, и пациента перевели в реанимацию. После операции по поводу гнойного некроза начались послеоперационные осложнения.

В сентябре у юноши появились проблемы с памятью, и он перестал ходить. Обследования выявили анорексию, поражение позвоночника, грыжу и проблемы с голосом.

В настоящее время семья молодого человека организует сбор средств для прохождения реабилитационного курса.