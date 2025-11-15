В субботу 26 рейсов не смогут вылететь из Пулково по расписанию

В субботу, 15 ноября, 26 рейсов из аэропорта Пулково столкнулись с задержками вылета. Изменения в расписании затронули рейсы различных авиакомпаний.

По данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, среди задержанных рейсов находится рейс 5N 591 авиакомпании Smartavia в Уфу, вылет которого перенесен на 12:50. Отправление борта 7R 241 перевозчика «РусЛайн» в Нарьян-Мар планируется в 12:00.

В Казань задержаны рейсы N4 243 и B2 2113 авиакомпаний Nordwind Airlines и «Белавиа» с новым временем вылета 12:35.

Также задержки коснулись рейса 5N 531 в Самару авиакомпании Smartavia, вылет которого запланирован на 12:50. Рейс EO 393/N4 393 в Иваново перевозчиков Ikar и Nordwind Airlines перенесен на 13:45.

Рейсы в Чебоксары (DP 525) и Москву (SU 007) авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» вылетают в 11:00.