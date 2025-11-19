Следователи выясняют обстоятельства прорыва трубы в Московском районе

Следователи начали проверку после аварии на теплосети, которая привела к разливу кипятка и повреждению припаркованных автомобилей в Московском районе Петербурга.

Днем 19 ноября в Московском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой. Происшествие на Бассейной улице привело к разливу кипятка и образовании глубокой ямы на проезжей части. По предварительным данным в ходе инцидента никто не пострадал.

На припаркованной площадке находились несколько автомобилей, два из которых получили повреждения. Транспортное средство марки Toyota RAV4 частично провалилось в образовавшуюся полость, а автомобиль Nissan Tiida оказался заблокирован в разрушенном асфальтовом покрытии.

На основании произошедшего инцидента следователи Московского района Северной столицы организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следователи осматривают места происшествия и выполняются необходимые проверочные мероприятия. Их целью является установление причин и обстоятельств произошедшего.