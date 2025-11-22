Петербуржцы требуют ремонта дома на Херсонской из-за обрушения фасада

Жители Санкт-Петербурга встревожены обрушением штукатурки на фасаде дома на Херсонской улице.

На фасаде жилого дома по адресу Херсонская улица, 3 произошел обвал штукатурки. Инцидент не привел к человеческим жертвам только благодаря счастливой случайности. Об этом сообщили пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте»

Состояние здания давно вызывает опасения у жильцов и активистов. Балкон и аттик дома много лет закрыты зеленой защитной сеткой, а дворовые фасады находятся в аварийном состоянии. Особую тревогу у жителей Северной столицы вызывает расположение дома рядом со средней школой № 167, чьи ученики ежедневно проходят по опасному тротуару.

«По этой улице дети ходят в 167 школу! И мои тоже. Ужас», — отметила жительница Северной столицы.

Капитальный ремонт здания согласно официальным планам должен состояться только в 2038 году. Однако жильцы и общественники требуют включения дома в краткосрочную программу ремонтных работ и переноса сроков восстановления фасада.

«Данный дом обязательно нужно отремонтировать в ближайшие годы, иначе в следующий раз все может закончиться плохо», — сообщила одна из пользователей. «Судя по фото дворового фасада, Нужен капремонт крыши срочно, а затем уже фасад», — сообщила одна из пользователей.

Часть жителей Петербурга считает, что ситуация требует безотлагательного вмешательства контролирующих органов и фонда капитального ремонта.