Новые станции метро появятся в Кудрово и Полюстрово к 2030 году

Санкт-Петербург продолжает масштабное развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство новых станций метро и трамвайных линий.

Как сообщил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью «РБК Петербург», завершение строительства Лахтинско-Правобережной линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» запланировано на 2030 год. Участок Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» будет построен к 2034 году.

Енокаев уточнил, что развитие метрополитена в Уткиной заводи, Колпино, Ломоносове и Петергофе Генеральным планом не предусмотрено. Эти территории будут обслуживаться трамвайными линиями и наземным транспортом.

Председатель Комитета подробно описал планы по строительству шести новых трамвайных линий. В 2026 году начнется проектирование маршрутов в микрорайоны «Каменка», «Солнечный город», «Сергиево» и «Усть-Славянка».

Напомним, что модернизация метрополитена остается одним из десяти ключевых пунктов развития Петербурга. Согласно установленным губернатором планам, до 2030 года планируется обновление инфраструктуры: закупка 950 современных вагонов и реконструкция 14 станций. Эти меры направлены на повышение комфорта и надежности перевозок.