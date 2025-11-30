Петербуржцы сообщают о чрезмерном использовании реагентов на городских улицах

Жители Санкт-Петербурга недовольны чрезмерным использованием противогололедных реагентов на улицах города. Активисты указывают на негативные последствия применения химических веществ для животных, инфраструктуры и экологии.

В социальных сетях петербуржцы сообщают об интенсивном применении реагентов на территории Северной столицы в конце ноября.

Участники группы «Центральный район за комфортную среду обитания» считают, что текущие погодные условия не требовали активного применения реагентов.

«А я думала, что за мешки у нас несколько дней подряд стояли у двери… Потом их не стало, а на месте их оказались солевые разводы», — сообщила жительница Петербурга.

Они также отметили сокращение числа бездомных кошек в районе и необходимость переносить домашних собак на руках во время прогулок из-за агрессивного воздействия химических составов.

В обсуждениях жители Северной столицы часто сообщают о вредном влиянии реагентов на обувь, фасады зданий, зеленые насаждения и почвенный покров.

«Весной когда летит городская пыль — аллергии, еще до цветения. На реагенты. Почвы уничтожаются, воды отравляются», — отмечает подписчик группы. «Проблема в том, что никто не ведет статистику по заболеваемости у детей (они ближе всего к этим реагентам) астма, аллергические реакции, нужно в школах провести медосмотр детей на предмет высыпание после прогулок», — добавил пользователь.

Часть горожан надеются на расширение практики механической и ручной уборки снега как альтернативы повсеместному применению химических составов в зимний период.