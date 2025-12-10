В 2026 году в ОЭЗ «Санкт-Петербург» построят 11 предприятий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах строительства 11 новых промышленных предприятий в особой экономической зоне города в 2026 году.

Как сообщил глава города во время прямой линии, среди запланированных объектов — высокотехнологичные производства, в том числе радиоэлектроники и газотурбинных двигателей. Также планируется возведение предприятия по выпуску инновационного сценического оборудования для театров.

Беглов подчеркнул, что новые объекты создадут высокооплачиваемые рабочие места. Он отметил, что строительство ведется не только для нужд Северной столицы, но и для всей страны.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что особая экономическая зона «Санкт-Петербург» заняла второе место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Это достижение подтверждает высокий уровень региона в сфере устойчивого развития.

По словам Полякова, результат стал возможен благодаря совместной работе множества специалистов, создающих привлекательные условия для бизнеса. Власти намерены и дальше развивать экономическую зону, открывая новые возможности для инвесторов.