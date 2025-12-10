Суд обязал мошенника вернуть 500 тысяч пенсионеру в Петербурге

Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли 96-летнему пенсионеру вернуть полмиллиона рублей, которые у него отобрали мошенники.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, деньги были взысканы с мошенника-курьера, осужденного по статье «Мошенничество». Инцидент произошел в 2022 году, когда преступники, позвонив на стационарный телефон, представились дочерью пенсионера и потребовали деньги за якобы урегулирование аварии.

Пожилой мужчина отдал курьеру 500 тысяч рублей на лестничной клетке у своей квартиры. Когда он понял, что стал жертвой обмана, то обратился в правоохранительные органы. Сам курьер впоследствии явился в полицию с повинной и активно способствовал расследованию.

Кировский районный суд города признал его виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу пенсионера всю сумму ущерба.

Отметим, что в ноябре 2025 года судебные приставы уже взыскали в пользу другой пострадавшей 78-летней петербурженки 100 тысяч рублей, отобранные по аналогичной схеме. Деньги были возвращены пенсионеру после применения принудительных мер к имуществу должника.