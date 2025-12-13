Суббота, 13 декабря 2025
$79.34 €92.94 ¥11.19
-5 C
Санкт-Петербург
Новости

Водитель KIA не выжил в аварии на Полюстровском проспекте

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В субботу утром на Полюстровском проспекте автомобиль KIA врезался в фонарный столб. Водитель погиб на месте, а пассажир с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Утром 13 декабря на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария. По предварительным данным, около восьми утра 22-летний водитель автомобиля KIA K5 съехал на поребрик и врезался в фонарный столб.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи. Находившуюся в салоне 36-летнюю женщину извлекли из машины и в тяжелом состоянии доставили в одной из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент правоохранители изучают обстоятельства произошедшего ДТП. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Квартира Долиной до сих пор записана на Полину Лурье

В деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной возникло противоречие. Так, в реестре недвижимости до сих пор указана предыдущая покупательница. Исход ситуации теперь зависит от решения Верховного суда.Правовая коллизия в деле о недвижимостиВ рамках уголовного дела о мошенничестве возникла сложная правовая ситуация с квартирой Ларисы Долиной. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), право собственности на объект до сих пор зарегистрировано за Полиной Лурье. Это противоречит факту, что певица уже вернула себе возможность проживать в этой квартире.Судебные решения, восстановившие право артистки пользования жильем, пока не повлекли автоматического переоформления права собственности. Таким образом, сложился уникальный прецедент, при котором фактическое проживание и юридический статус объекта разделены. Окончательно разрешить это противоречие призван Верховный суд, от позиции которого теперь зависит исход многомесячного спора.История...
Читать далее
Наука

В выбросах 3I/ATLAS нашли признаки жизни и опасные вещества

Приближение межзвездного объекта 3I/ATLAS к Земле порождает смелые гипотезы о его природе. Астрономы рассматривают версии как о потенциальной угрозе, так и о возможном строителем жизни.Ядовитый посланец или строитель жизниМежзвездный объект 3I/ATLAS продолжает вызывать научные дискуссии. Физик-теоретик из Гарварда Ави Леб представил новую интерпретацию данных наблюдений. Ученый указывает, что в выбросах объекта обнаружены метанол и цианистый водород. Эти соединения могут быть как прекурсорами сложной органики, так и токсичными веществами.По словам Леба, это ставит вопрос о природе объекта: является ли он своего рода «серийным убийцей», несущим отраву, или строителем жизни, распространяющим по Вселенной химические строительные блоки для возникновения органических соединений.Обманчивые признакиПри этом Леб обращает внимание на аномально высокое соотношение метанола к цианистому водороду, что, по его мнению, может указывать на «дружелюбный»...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто полиция суд авария Россия петербург следствие пожар пострадавшие владимир путин мошенничество прокуратура ремонт пулково праздник интернет москва недвижимость деньги цены выборгский район нарушения бюджет Роспотребнадзор задержание ученые мчс Госдума бизнес уголовное дело театр жильё выставка андрей аршавин реставрация мошенники пенсионеры александр дрозденко автомобили выплаты смертельное ДТП кредиты шушары

Новости дня

Зенит

Андрей Аршавин подтвердил факт сокращения бюджета в «Зените»

Новости

В День Конституции в Ленобласти поженились 80 пар

Новости

Владимир Путин поздравил Русский музей с открытием выставки «Русская традиция»

Деньги

В Совфеде объяснили механизм повышения пенсии через отсрочку

Город

Рождественская ярмарка открылась в Петербурге

Новости

В субботу три автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной

Новости

Петербуржец задержан за фиктивный брак для легализации иностранки

Город

На Загородном проспекте отремонтировали фасад исторического дома

Новости

Основной версией пропажи семьи Усольцевых назван несчастный случай

Ленинградская область

Инспекторы оценят состояние бомбоубежищ в Ленобласти

Новости

Движение на Институтском проспекте перекрыто из-за прорыва трубы

Новости

Квартира Долиной до сих пор записана на Полину Лурье

Наука

В выбросах 3I/ATLAS нашли признаки жизни и опасные вещества

Ленинградская область

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге на садовом участке в Орехово

Новости

После смертельного ДТП в Шушарах возбуждено уголовное дело

Новости

Три рейса не смогут вылететь по расписанию из Пулково утром в субботу

Новости

Мужчина госпитализирован после пожара на Коломяжском проспекте

Культура

Эрмитаж открыл выставку к 200-летию восстания декабристов

Вне СПб

Меган Маркл анонсировала кинопроект перед обращением короля Чарльза

Новости

Суд встал на сторону Роспотребнадзора в споре с предпринимателем из-за табака

Новости

Бастрыкин поручил доложить о проверке коммунальной аварии в Петербурге

Новости

Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе из сигнального оружия в Петербурге

Ленинградская область

Дрозденко прокомментировал отключения интернета в Ленобласти

Ленинградская область

Сотрудники прокуратуры проверят состояние домов в деревне Георгиевское

Ленинградская область

Минтруд не поддержал законодательную инициативу о сокращении рабочего дня

Ленинградская область

В Ленобласти будут отмечать День русской самобытности

Деньги

Российским пенсионерам рассказали о выплатах в новогодние праздники

Ленинградская область

Тихвин получил прямое автобусное сообщение с Петербургом и Вологдой

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb