Водитель KIA не выжил в аварии на Полюстровском проспекте

В субботу утром на Полюстровском проспекте автомобиль KIA врезался в фонарный столб. Водитель погиб на месте, а пассажир с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Утром 13 декабря на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария. По предварительным данным, около восьми утра 22-летний водитель автомобиля KIA K5 съехал на поребрик и врезался в фонарный столб.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи. Находившуюся в салоне 36-летнюю женщину извлекли из машины и в тяжелом состоянии доставили в одной из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент правоохранители изучают обстоятельства произошедшего ДТП.