Пятница, 19 декабря 2025
$80.38 €94.15 ¥11.37
3.4 C
Санкт-Петербург
Культура

Режиссер из Петербурга представил мультфильм на «Оскар» под псевдонимом

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Короткометражный анимационный фильм «Три сестры» режиссера из Санкт-Петербурга Константина Бронзита попал в шорт-лист премии «Оскар».

Однако в титрах картины в качестве автора указан псевдоним Тимур Когнов. В беседе с НСН режиссер раскрыл детали своего эксперимента. Бронзит пояснил, что сознательно решил «обнулиться» и представить фильм как работу полного «ноунейма». По его словам, это был рискованный шаг, чтобы проверить, способны ли современные кинофестивали объективно оценивать контент без учета репутации автора или страны происхождения.

Бронзит отметил, что из-за нейтральной, аполитичной темы мультфильм поначалу проходил по фестивалям практически незаметно. Это подтвердило его предположение, что известные имена имеют негласное преимущество.

Однако в итоге картина «чудом» попала на несколько фестивалей и вышла в лидеры благодаря своим художественным достоинствам. Режиссер считает это полным успехом эксперимента.

Для участия в отборе на премию «Оскар» мультфильм был заявлен от Кипра. Бронзит пояснил, что на платформе для рассылки заявок он указывал «Кипр/Россия», но не было возможности указать только Россию как страну-производителя.

Режиссер считает, что у работы высокие шансы попасть в финальный список номинантов. Он также напомнил, что сам является членом Американской киноакадемии и уже дважды был номинантом этой премии, что в данном случае также может сыграть свою роль.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Межзвездная комета ATLAS ускорилась на пути к Земле

Третий известный науке межзвездный объект, комета 3I/ATLAS, демонстрирует ускорение по мере приближения к Земле.Это явление было зафиксировано и объяснено учеными с помощью современных космических аппаратов, что позволило получить новые данные о подобных телах.Измерение негравитационного ускоренияКак сообщается в Research Notes of the AAS, специалисты измерили негравитационное ускорение кометы с высокой точностью. Для этого использовались данные космического аппарата НАСА «Психея» и орбитального зонда ЕКА Trace Gas Orbiter.Ведущий автор исследования Маршалл Юбанкс отметил, что полученные результаты являются типичными для комет. Негравитационное ускорение возникает из-за реактивной тяги, создаваемой испаряющимися с поверхности газами.Этот процесс можно сравнить с работой крошечных ракетных двигателей. Они незначительно, но постоянно смещают комету с траектории, заданной только гравитационными силами.Характеристики межзвездной кометыИзмеренное ускорение, вызванное испарением вещества, составляет около пяти на десять...
Читать далее
Новости

В Госдуме сообщили о повышении пенсий с января

С начала нового года предусмотрено повышение пенсий для определенных категорий граждан. Речь идет о пожилых людях, достигших возраста 80 лет, а также о гражданах с инвалидностью первой группы.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Алексея Говырина, повышение будет произведено автоматически, за счет перерасчета фиксированной части пенсии. Данная мера направлена на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения.Основание и механизм повышения выплатПо действующему законодательству увеличение пенсии производится по факту наступления одного из двух условий: достижения гражданином возраста 80 лет или установления инвалидности первой группы. Право на повышенную выплату возникает с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее основание.Как поясняет депутат Говырин, если пенсия уже была увеличена в связи с установлением инвалидности, повторного повышения при достижении 80-летнего...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп авто смерть суд погода авария метро чп прокуратура общество вода статистика праздник закон москва деньги цены семья продукты ученые Госдума бизнес театр жильё город экономика школа пенсии такси опрос транспорт путин нападение прогноз подросток политика ск космос пенсия алименты взятка культура медицина грипп

Новости дня

Ленинградская область

Застройщик «А101» получил предостережение после жалобы Путину

Ленинградская область

Цены на новое жилье в Ленобласти на 40% опережают «вторичку»

Ленинградская область

Суд обязал «Леноблводоканал» устранить проблему с некачественной водой

Новости

В Петербурге взыскали в пользу подростка 2 млн рублей алиментов

Новости

Девушка согласилась выйти замуж за журналиста после прямой линии Путина

Ленинградская область

Бастрыкин взял на контроль дело об отключении света в поселке Матокса

Ленинградская область

Президент ответил на жалобу о срыве сроков сдачи ЖК во Всеволожске

Новости

На встрече обсудили цифровизацию транспорта Петербурга

Новости

Попытка купить безопасность судна обернулась уголовным делом в Петербурге

Новости

Бухгалтер осуждена за хищение свыше 17 млн рублей в Петербурге

Новости

В Госдуме сообщили о повышении пенсий с января

Медицина

Рост числа заболевших гриппом вызывает тревогу у медиков Петербурга

Новости

Путин пообещал повысить зарплаты молодым ученым

Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 16 процентов годовых

Новости

Адвокат Филиппова связала нападение в школе с отсутствием общих ценностей

Вне СПб

Бобров информирует о деятельности ГИН Москвы в Зеленограде

Новости

Опрос ФОМ показал уровень доверия к Путину на уровне 78 процентов

Новости

Кейт Миддлтон и ее дети посетили королевский рождественский обед

Культура

Театр Комиссаржевской представил музыкальный спектакль «Трехгрошовая история»

Новости

Премьер-министр Бельгии пошутил о наличии дачи в Санкт-Петербурге

Новости

Коллекционный автомобиль УАЗ «Буханка» оценили в 29,9 тысяч евро

Новости

Игрушки Лабубу с лицом Трампа замечены на прямой линии Путина

Новости

Число вопросов к прямой линии Путина превысило 2,5 млн до начала эфира

Новости

В Петербурге за 11 месяцев вынесли 7,7 млн постановлений по камерам

Новости

Верующие россияне отмечают праздник святителя Николая Чудотворца

Новости

РЖД запустит дополнительные утренние рейсы «Сапсана» с конца декабря

Новости

Колесов сообщил о похолодании в Петербурге с понедельника

Новости

Ученые ответили на вопрос об опасности кометы 3I/ATLAS  для Земли

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb