Режиссер из Петербурга представил мультфильм на «Оскар» под псевдонимом

Короткометражный анимационный фильм «Три сестры» режиссера из Санкт-Петербурга Константина Бронзита попал в шорт-лист премии «Оскар».

Однако в титрах картины в качестве автора указан псевдоним Тимур Когнов. В беседе с НСН режиссер раскрыл детали своего эксперимента. Бронзит пояснил, что сознательно решил «обнулиться» и представить фильм как работу полного «ноунейма». По его словам, это был рискованный шаг, чтобы проверить, способны ли современные кинофестивали объективно оценивать контент без учета репутации автора или страны происхождения.

Бронзит отметил, что из-за нейтральной, аполитичной темы мультфильм поначалу проходил по фестивалям практически незаметно. Это подтвердило его предположение, что известные имена имеют негласное преимущество.

Однако в итоге картина «чудом» попала на несколько фестивалей и вышла в лидеры благодаря своим художественным достоинствам. Режиссер считает это полным успехом эксперимента.

Для участия в отборе на премию «Оскар» мультфильм был заявлен от Кипра. Бронзит пояснил, что на платформе для рассылки заявок он указывал «Кипр/Россия», но не было возможности указать только Россию как страну-производителя.

Режиссер считает, что у работы высокие шансы попасть в финальный список номинантов. Он также напомнил, что сам является членом Американской киноакадемии и уже дважды был номинантом этой премии, что в данном случае также может сыграть свою роль.