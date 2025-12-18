Четверг, 18 декабря 2025
В Петербурге Авито рассказал школьникам базовые правила цифровой гигиены

Михаил Яковлев
Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Петербургские школьники приняли участие во встрече, посвященной цифровой грамотности и безопасности в интернете. Лекцию провели команда технологической платформы Авито на базе Академии технического творчества и цифровых технологий. Просветительская инициатива «Цифровой ликбез» реализована АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения,

Главным спикером выступила руководитель PR доверия и безопасности Авито Ольга Алексеева. Она избежала сухих инструкций, а вместо них донесла простую, но важную мысль: интернет открывает огромные горизонты, но одновременно становится удобной средой для тех, кто хочет обмануть, особенно если человек рассеян, доверчив или просто ещё не научился замечать тревожные звоночки.

Особое внимание в беседе Ольга Алексеева уделила сетевой благотворительности. Юные петербуржцы узнали, что помощь не сводится только к простому переводу денег. Можно отдавать вещи: одежду, книги, игрушки, лекарства, еду, а порой и самое ценное — своё время и внимание.

На встрече отметили, что настоящая поддержка часто идёт через проверенные организации: фонды, которые не просто собирают средства, но и умеют их грамотно распределить и профессионально сопровождают подопечных, или, например, приюты, где заботятся о бездомных животных. Но в соцсетях всё бывает не так прозрачно, поскольку объявления о сборах могут быть поддельными, и разобраться в этом подросткам бывает непросто.

Эксперт Авито подчеркнула, что никогда не стоит слепо верить сообщениям, особенно если речь идёт о переводе денег на частный счёт. Лучше всего посоветоваться со взрослыми, а ещё надёжнее проверить организацию через реестр Минюста, где собраны все официально зарегистрированные фонды.

Кроме того, школьники узнали простой, но действенный приём: если банковский счёт в реквизитах начинается не с «407», то это повод насторожиться. Проверить фонд можно, зайдя на его сайт, посмотрев, как он ведёт себя в социальных сетях и поискав реальные отзывы, упоминания, посмотрев отчеты о работе.

Участникам встречи напомнили, что даже сообщение от друга в мессенджере может оказаться подделкой, поскольку злоумышленники нередко взламывают аккаунты, чтобы выманить деньги или персональные данные. В таких случаях единственно верным решением станет лично связаться с человеком, позвонив или назначив встречу, чтобы уточнить информацию.

Реальный, не вымышленный друг никогда не попросит прислать скриншот с кодом, пароль или номер карты. Если что-то кажется странным, лучше сразу обратиться к родителям или учителям. Вовремя заданный вопрос может спасти от серьёзных последствий.

Для тех, кто хочет помогать, но не хочет рисковать, Ольга Алексеева порекомендовала пользоваться проверенными платформами. На них фонды проходят верификацию, регулярно отчитываются о тратах, а также поддержать их можно не только деньгами, но и делом, например, приняв участие в акции по сбору вещей. На карте таких пунктов, встроенной в приложение, легко найти ближайшее место, куда можно отвезти то, что вы больше не носите или не используете. Вещи в хорошем состоянии передадут нуждающимся, а изношенные отправят на переработку.

Вторая половина встречи была посвящена безопасному бронированию жилья во время поездок. Совет эксперта был простой: необходимо выбирать объявления на проверенных площадках, внимательно смотреть фото, читать отзывы и обращать внимание на статусы вроде «Жильё проверено» или «Суперхозяин».

Связь с арендодателем лучше поддерживать внутри самой платформы, ведь там работает защищённый чат, можно звонить через приложение, а оплата проходит через надёжную систему. Уходить в личные переписки, особенно в мессенджеры, не стоит, так как это лишит потенциального арендатора защиты и поддержки платформы. На площадках работает служба помощи, которая быстро вмешается, если что-то пойдёт не так, будь то спорная ситуация с заселением или подозрительное поведение собеседника.

Встреча прошла, как разговор на равных — с уважением к юным горожанам и пониманием, что в цифровом мире они уже не просто зрители, а активные участники, которым важно не просто знать правила, но и уметь ими пользоваться.

