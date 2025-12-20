Семьям в России может стать труднее получить единое пособие на ребенка

Министерство финансов России планирует ужесточить контроль за назначением единого пособия на детей.

Суть планируемых изменений

С 2026 года условия назначения единого пособия на детей могут быть скорректированы. Помимо оценки официальных доходов семьи, при определении права на выплату планируется учитывать денежные поступления на банковские счета и вклады ее совершеннолетних членов. Соответствующие данные будут запрашиваться у кредитных организаций и Федеральной налоговой службы после подачи заявления на пособие.

Данная мера рассматривается как эксперимент, цель которого — более точно оценивать реальный уровень материальной обеспеченности семей и исключить получение выплат гражданами со значительными неофициальными доходами.

География и этапы эксперимента

Новые правила введут как пилотный проект в трех регионах. В 2026 году эксперимент затронет Московскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Внедрение будет поэтапным. Первые девять месяцев отведут на подготовку, которая не затронет текущих получателей выплат. Затем, в сентябре-октябре, методику протестируют. К заявителям новые правила начнут применять с ноября 2026 года.

Только после оценки результатов пилотного проекта будет рассматриваться вопрос о его возможном распространении на другие регионы.

Ключевые изменения в расчете пособия

Сейчас право на единое пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от этого минимума в зависимости от нуждаемости. Учитывается только официальный доход: зарплата, выплаты самозанятым и ИП.

По новой методике добавится дополнительный критерий. Если общая сумма всех поступлений на банковские счета и вклады взрослых членов семьи за предыдущий год превысит 200% от их официального годового дохода, в пособии откажут. При этом анализировать будут движение средств, а не остаток на счете. Процентный доход по вкладам также войдет в расчет.

Исключения из правил и группа риска

Законодатели предусматривают ряд исключений. Не будут учитываться как поступления средства от продажи недвижимости или транспорта при наличии подтверждающих документов, заемные и кредитные средства, а также переводы между счетами членов одной семьи. Счета индивидуальных предпринимателей также не подпадают под анализ в рамках данного эксперимента.