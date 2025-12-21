Киркоров прокомментировал теорию о его родстве с моделью Кендалл Дженнер

Народный артист России Филипп Киркоров впервые публично опроверг слухи о возможном родстве с моделью Кендалл Дженнер. Артист назвал эти разговоры «легендой», не имеющей под собой оснований.

Киркоров впервые высказался относительно распространившихся в сети слухов о его возможном биологическом родстве с американской моделью Кендалл Дженнер. Свою позицию он изложил в эфире телешоу «Натальная карта».

Ведущая программы Олеся Иванченко отметила, что конспирологическая теория основана на внешнем сходстве артиста и модели, а также на ряде хронологических совпадений. Киркоров ездил в США в 1994 году, где теоретически мог встретиться с матерью Кендалл, Крис Дженнер. В 1995 году, который совпадает с годом рождения модели, у них мог родиться ребенок.

Однако певец опроверг данные предположения. Киркоров заявил, что в 1994 году был в Атланте с Аллой Пугачевой. По его словам, она не позволила бы развиваться таким отношениям.

Артист признал, что данная легенда кажется ему интересной. Он хотел бы ее поддержать, но назвал себя «человеком правды».