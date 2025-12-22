На 75-м году жизни скончался британский певец Крис Ри

Известный британский музыкант и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни.

О кончине исполнителя сообщила его семья, отметив, что он мирно скончался в больнице после непродолжительной болезни в окружении близких, пишет The Guardian.

Певец получил мировую известность благодаря таким хитам, как The Road to Hell, Looking For The Summer и Driving Home For Christmas. Последняя композиция, выпущенная в 1986 году, стала в Великобритании неотъемлемой частью рождественских праздников и регулярно занимала высокие места в праздничных хит-парадах.

Пик популярности Криса Ри пришелся на конец 1980-х годов после выхода альбома The Road to Hell (1989). Его характерный хрипловатый голос и мелодичные композиции в жанрах софт- и блюз-рок снискали ему любовь поклонников по всему миру.

Несмотря на перенесенный в 2016 году инсульт, музыкант смог восстановиться и продолжил выступать. Он неоднократно гастролировал в России, где давал концерты в Государственном Кремлевском дворце, спорткомплексе «Лужники» и «Крокус Сити Холле».