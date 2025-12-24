Путин наградил Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссеру и народному артисту РСФСР Никите Михалкову.

Церемония награждения прошла в Кремле. Согласно указу от 21 октября, высшая государственная награда присуждена Михалкову за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, кинематографа и многолетнюю общественную деятельность.

Отметим, что кинорежиссер является председателем Союза кинематографистов России, художественным руководителем театра «Мастерская «12», автором и ведущим программы «Бесогон ТВ», а также инициатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Известность к нему пришла в 18 лет после роли метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В дальнейшем он сыграл роли в таких фильмах, как «Сибириада», «Собака Баскервилей», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и других.

В качестве режиссера Михалков снял порядка 40 картин, среди которых «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Его драма «Утомленные солнцем» в 1995 году была удостоена премии «Оскар».