Стал известен размер маткапитала после индексации в 2026 году

В Государственной думе озвучили новые размеры материнского капитала после плановой индексации в 2026 году. Суммы поддержки семей с детьми вырастут на 6,8%.

Будущие суммы поддержки

С 1 февраля 2026 года программа материнского капитала будет проиндексирована на 6,8%. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, базовый размер выплаты на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей.

Для семей, где с 2020 года появился второй ребенок и которые ранее не получали сертификат, общая сумма достигнет 974,1 тысячи рублей.

На что можно будет направить средства

Перечень допустимых направлений для использования капитала остается прежним. Основными статьями расхода традиционно являются улучшение жилищных условий, включая покупку или строительство жилья, а также оплата образования детей.

Кроме того, средства разрешено направлять на социальную адаптацию детей-инвалидов. Родители имеют право перечислить часть средств на накопительную пенсию матери после того, как второму или последующему ребенку исполнится три года.

Детализация выплат по категориям

После индексации выплата за первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года, будет составлять 737,2 тысячи рублей. Доплата за второго ребенка в таких семьях установлена в размере 236,9 тысячи рублей.

Сумма капитала для семьи, где второй ребенок родился с 2020 года, достигает 974,1 тысячи рублей. Для тех же, чье право на выплату возникло в период с 2007 по 2019 год при рождении второго ребенка (или при рождении третьего и последующих детей, если право ранее не использовалось), размер капитала после индексации составляет 737,2 тысячи рублей.

Ранее депутаты Государственной думы предложили перейти на прогрессивную шкалу материнского капитала, поэтапно увеличивая размер выплаты с появлением в семье каждого следующего ребенка.

Особые условия индексации

Отметим, что индексации подлежит и неиспользованный остаток средств ранее полученного сертификата. Повышение происходит автоматически, без подачи семьей каких-либо дополнительных заявлений. Если после 1 февраля 2026 года сумма на сертификате не изменится, владельцам рекомендуется обратиться за разъяснениями в клиентскую службу Социального фонда России.