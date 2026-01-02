Колесов рассказал петербуржцам о наступающих морозах в регионе

На территории Ленинградской области в ночь на 2 января зафиксированы морозы до -22,5 градусов. В ближайшие дни ожидается потепление с небольшим снегом, однако к Рождеству температура вновь понизится.

По данным начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, на территории Ленобласти в ночь на 2 января были зафиксированы минимальные температуры, опустившиеся до -20 градусов и ниже.

По словам синоптика, в поселке Вознесенье столбик термометра показал -22,5 градуса. Ранее минимальные значения составляли -15…-16 градусов.

Приближающийся с южной Балтики циклон изменит погодные условия. Теплые воздушные массы со снегопадами сместятся на восток, что приведет к постепенному потеплению. Снег, начавшийся в ночь на 2 января в Луге, Кингисеппе и Гатчине, в течение дня дойдет до Санкт-Петербурга, добавил Колесов в своем Telegram-канале.

По прогнозам метеоролога, дневная температура 2 января составит -8…-9 градусов, в пятницу поднимется до -6, а к воскресенью достигнет -4 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и восточное, а его сила в последующие дни ослабнет.

В период с 3 по 5 января в Санкт-Петербурге ожидается непрерывный слабый снег, который будет ежедневно увеличивать высоту снежного покрова на 1-3 сантиметра. Похолодание начнется во второй половине дня 5 января, и к Рождеству температура может опуститься до -10…-15 градусов.