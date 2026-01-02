В новогоднюю ночь полицейские Петербурга задержали 15 водителей

В новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга задержали 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В период встречи Нового года сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти несли службу в усиленном режиме, контролируя безопасность дорожного движения. По итогам дежурства из участия в дорожном движении были выявлены 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

На территории Ленинградской области было выявлено пять таких нарушителей. Двое из задержанных отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, что, согласно законодательству, не освобождает их от ответственности.

В Санкт-Петербурге количество задержанных водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, оказалось выше и составило семь человек. Среди них один также отказался от освидетельствования, а двое были задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По оценке ведомства, проведенные мероприятия позволили предотвратить потенциальные дорожно-транспортные происшествия и минимизировать угрозу для жизни и здоровья других участников движения.