В Петербурге подняли стипендии ученикам водителей трамвая и троллейбуса

СПб ГУП «Горэлектротранс» повысил стипендии для учащихся по профессии водителя трамвая и троллейбуса. Также предприятие ввело единовременную подъемную выплату в размере 100 тысяч рублей.

С 1 января 2026 года размер стипендии в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ увеличен в среднем на 7%. Теперь в период теоретического обучения и учебной практики отличники получают 35 тысячи рублей в месяц, хорошисты — 33,7 тысячи рублей, а те, кто учится на «удовлетворительно», — 31,2 тысячи рублей.

Как только будущие водители троллейбуса переходят к пассажирской практике, их доход возрастает до 77,3 тысячи рублей в месяц. Для водителей трамвая путь к трудоустройству несколько короче. После учебной практики они сразу устраиваются в трамвайные парки, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Одновременно с этого года для всех начинающих водителей, а также для опытных иногородних специалистов, впервые приходящих работать в Горэлектротранс, при трудоустройстве действует единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Для поступления на обучение необходимо иметь образование не ниже основного общего, возраст от 21 года и пройти медицинскую комиссию. Расходы на медицинское освидетельствование предприятие компенсирует.

По данным вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова, с начала 2025 года в город поступило свыше 90 троллейбусов и 60 современных трамваев. Всего за последние годы было поставлено больше 760 единиц электрического транспорта.

Также был обновлен и автобусный парк: в 2025 году были заключены контракты на поставку 513 автобусов и электробусов. Данный шаг позволил снизить средний возраст автобусов Пассажиравтотранса до рекордных 3,6 лет, добавил вице-губернатор.

В новогодние каникулы на маршруты также вышли празднично украшенные трамваи и троллейбусы в рамках акции «Волшебный Трамвай».