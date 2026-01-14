Крещенские купания в Колтушах отменены из-за тонкого льда

Администрация Колтушского городского поселения отказалась от организации крещенских купаний в 2026 году.

Власти отменили традиционные купания, приуроченные к православному празднику Крещения. Мероприятие не будет проводиться ни на Колтушском озере, ни на других водоемах в границах муниципалитета. Причиной такого решения стала опасная ледовая обстановка.

По данным пресс-службы администрации, толщина льда повсеместно не превышает десяти сантиметров. Это создает угрозу для жизни и здоровья людей и нарушает установленные регламенты для публичных событий.

На данный момент официальный перечень разрешенных мест для крещенских купаний в Ленинградской области еще не сформирован.

Отметим, что в предыдущем году к участию в программе допустили 11 районов. В их числе Всеволожский, Выборгский, Приозерский, Ломоносовский, Кировский, Сланцевский, Киришский, Волховский, Лодейнопольский, Тихвинский и Бокситогорский районы.