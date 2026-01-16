В Петербурге появится День прорыва кораблей из Таллина

Перечень памятных дат Санкт-Петербурга пополнит День героического прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. Это решение было принято на заседании Координационного совета по делам ветеранов.

Отмечается, что каждое такое событие вносит важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Город также отметит День Ленинградского ополчения и начала работы Дороги жизни.

На совете обсудили и подготовку к 83-й годовщине прорыва блокады и 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда. В план вошли более 50 мероприятий, включая театральные постановки, выставки и интерактивные программы. Ключевым событием станет концерт «Ленинградская победа» 27 января в БКЗ «Октябрьский».

Музей обороны и блокады Ленинграда 18 января откроет выставку «После Победы. Ленинград», посвященную восстановлению города после войны. В филиале музея в Московском парке Победы завершается создание экспозиции «Ленинград.1942» о первой блокадной зиме.