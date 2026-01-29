Эксперты назвали причины снижения смертности в ДТП в Петербурге

Снижение смертности в ДТП в Санкт-Петербурге может быть связано с эффективным расходование средств, улучшением содержания дорог и оптимизацией движения.

Северная столица вошла в число лидеров по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях по итогам 2025 года. По статистике представителей ГУ МВД России, показатель в городе составил 2,6 человека на 100 тысяч жителей, что намного ниже среднероссийского уровня. Количество погибших в авариях по вине водителей сократилось на 78%.

Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отметил, что город на протяжении последних лет демонстрирует устойчивую положительную динамику. По его словам, снижение смертности — это результат работы множества факторов, включая качество уборки дорог, состояние полотна, организацию движения и оптимизацию пешеходных потоков.

В беседе с aif.ru Попов подчеркнул, что решающую роль играет не столько объем финансирования, сколько эффективность его использования. Он отметил, что Петербургу есть чем гордиться, так как при сравнительно небольших для мегаполиса средствах город показывает стабильно хорошие результаты в безопасности дорожного движения. Это указывает на эффективное расходование бюджетных средств.

Ключевыми составляющими успеха эксперт назвал проектный подход, комплексный анализ и постоянный мониторинг ситуации на дорогах.

Как отметил врио председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, таких показателей удалось добиться за счет изменения подходов к управлению дорожным движением. Основой стали цифровизация контроля, обновление инфраструктуры и точечная работа с аварийно-опасными участками.

По итогам 2024 года в Петербурге было выявлено 72 таких участка. Из них 54 уже оборудованы комплексами фотовидеофиксации, а по остальным велись работы. За девять месяцев 2025 года их число сократилось до 23. Семь из них уже оснащены камерами, а оставшиеся 16 планируется оборудовать до конца 2026 года.