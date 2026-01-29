В первом полугодии 2026 года Долина планирует дать больше 20 концертов

Народная артистка России Лариса Долина в три раза увеличила число выступлений в первой половине 2026 года. В ее расписании на полгода теперь находится больше 20 концертов и спектаклей, включая шесть больших сольных программ.

Динамика графика и первые выступления года

В начале текущего года в графике певицы на первое полугодие было зафиксировано лишь семь запланированных концертов. При этом среди них не было ни одного большого сольного выступления. К концу января количество мероприятий на этот период возросло до 21.

Первым сольным выступлением Долиной в 2026 году стал концерт в московском баре Petter 27 января. Артистка вышла на сцену вместе со своим коллективом «Долина Band». Стоимость билетов на это мероприятие составляла от 9,5 до 15,5 тысячи рублей. Первый масштабный сольный концерт под названием «Юбилей в кругу друзей» изначально планировался в конце февраля в Санкт-Петербурге, но был перенесен на ноябрь.

Взамен певица проведет сольник во дворце культуры «Мир» в Домодедово 1 февраля, где цены на билеты варьируются от 2,5 до 6,5 тысячи рублей.

Участие в крупных сборных концертах и театральных постановках

Плотный график включает несколько знаковых мероприятий. Так, 2 февраля Долина примет участие в концерте «Довоюй, родной», посвященном 55-летию фильма «Офицеры», который пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Цены на билеты достигают 10 тысяч рублей.

В середине февраля певица выступит на юбилейном концерте Дениса Майданова в Кремле. Параллельно с концертной деятельностью Долина продолжит работу в театре. С 18 по 22 февраля она пять раз выйдет на сцену Театра на Таганке в роли Миссис Ловетт в мюзикле «Суини Тодд». Максимальная стоимость билета на спектакль составляет 15 тысяч рублей. Еще одну театральную роль, Марселины в спектакле «Фигаро», артистка сыграет 5 марта.

Весенние сольные туры

В марте запланирована серия из пяти больших сольных концертов с программой «Юбилей в кругу друзей». Выступления пройдут в Обнинске, Брянске, Коломне, Реутове и Подольске. Цены на эти концерты не превышают восьми тысяч рублей.

Кроме того, певица станет участницей нескольких памятных мероприятий. 2 марта она выступит на концерте, посвященном 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко, в зале «Москва». Максимальная стоимость билета составляет 50 тысяч.