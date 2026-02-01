Производители предупредили о подорожании смартфонов в России весной 2026 года

В России могут вырасти цены на ряд смартфонов. По оценкам производителей, устройства подорожают на 10–30% весной 2026 года.

Ритейлеры получили уведомления о пересмотре закупочных цен на гаджеты. Новые партии, закупленные по возросшей стоимости, начнут поступать в магазины в марте–апреле. Это касается как импортных устройств, так и моделей, поставляемых по договорам с китайскими производителями.

Основной причиной подорожания называют дефицит и рост цен на микросхемы памяти на мировом рынке. Производственные мощности ведущих изготовителей в значительной степени переориентированы на нужды искусственного интеллекта и дата-центров. Такая тенденция сокращает выпуск компонентов для потребительской электроники.

Самый заметный рост цен аналитики ожидают на модели среднего и премиум-сегментов, а также на устройства с увеличенным объемом памяти. По мнению ряда экспертов, бюджетные смартфоны могут подорожать сильнее, поскольку доля памяти в их себестоимости выше.

В отдельных случаях подорожание в первой половине года может превысить 30%, достигая 50%. Некоторые бренды уже повышали отпускные цены в конце 2025 года, сообщают «Известия».

В то же время представители крупных розничных сетей заявляют, что не планируют повышать цены в ближайшее время. По их мнению, влияние факторов будет постепенным. Дополнительными рисками для конечной стоимости остаются возможные изменения налогообложения, введение технологического сбора и колебания курса валют.

На фоне ожидаемого роста цен аналитики отмечают повышение спроса на вторичном рынке смартфонов. Устройства в состоянии «как новые» часто продаются на 30–40% дешевле розничных цен.

Отраслевые эксперты не ожидают стабилизации ситуации ранее 2027–2029 годов. К этому времени запуск новых производственных линий по выпуску памяти может увеличить предложение и снизить давление на цены.