Удмурты раскритиковали цены в джаз-клубе Ларисы Долиной

Цены в джаз-клубе народной артистки Ларисы Долиной в Москве вызвали критику социальных сетях среди жителей Удмуртии.

Новый проект

После завершения суда с Полиной Лурье Лариса Долина анонсировала открытие собственного джаз-клуба в центре Москвы. Заведение позиционируется как закрытый клуб для ограниченного круга лиц. Его концепция предусматривает не только музыкальные мероприятия, но и специфическое использование части прибыли. По данным инсайдеров, средства планируют направлять на финансирование дальнейших судебных процессов, включая апелляции и оплату услуг адвокатов. Формально это заявлено как «восстановление справедливости».

Пользователи расценивают этот шаг как попытку продолжить противостояние в новой, коммерческой плоскости после серии судебных решений не в ее пользу.

Ценовая политика и общественный резонанс

Анонсированные расценки нового клуба вызвали резонанс в социальных сетях. Согласно предварительной информации, стоимость входного билета на открытие стартует от 50 тысяч рублей. Аренда VIP-ложи может достигать 300 тысяч рублей, а бутылка шампанского — от 50 до 100 тысяч.

Такая ценовая политика контрастирует с публичными заявлениями певицы о тяжелом финансовом положении, которые звучали в ходе прошлых судебных разбирательств. Особенно активно цены обсуждают жители Удмуртии, откуда родом Полина Лурье. Многие комментаторы выражают скепсис, задаваясь вопросом, насколько искренними были предыдущие жалобы на отсутствие средств, если сразу после суда становится возможным запуск такого проекта. В сети появились ироничные мемы, обыгрывающие связь между высокой стоимостью услуг в клубе и историей конфликта.

Контекст возросшей концертной активности

Открытие клуба происходит на фоне заметного увеличения профессиональной активности Ларисы Долиной. Если в начале 2026 года ее график на первое полугодие включал лишь семь запланированных концертов без сольных программ, то к концу января количество мероприятий возросло до 21.

В расписании теперь указано шесть больших сольных выступлений. Такая динамика указывает на возобновление интенсивной концертной деятельности, что также противоречит ранним нарративам о творческом и финансовом кризисе.

Аналитики отмечают, что клуб может стать частью новой стратегии по укреплению статуса и созданию собственной премиальной площадки, независимой от традиционных концертных организаторов, которые ранее отменяли ее выступления.