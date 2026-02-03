Молодоженам Ленобласти начали дарить сертификаты на бесплатные туры по региону

Новобрачные в Ленинградской области могут получить специальный сертификат на бесплатное свадебное путешествие по региону. Программа рассчитана на пары, заключившие брак с августа прошлого года.

В Ленинградской области стартовала новая социальная программа для поддержки молодых семей. Супружеские пары, зарегистрировавшие брак на территории региона, получают специальные подарочные сертификаты на организацию свадебного путешествия.

Участниками проекта могут стать пары, где оба супруга являются гражданами России, заключают первый брак и их возраст не превышает 35 лет. Выдача сертификатов началась в феврале 2026 года, однако на них также могут претендовать те, кто вступил в брак с 1 августа 2025 года.

Сертификат дает возможность совершить поездку в один из исторических городов области на выбор, сообщает «Невский проспект».

В стоимость тура входит размещение в отеле, завтрак, романтический ужин и экскурсионная программа. Документ действует в течение четырех месяцев с момента получения, а бронировать поездку нужно не менее чем за две недели до ее начала.