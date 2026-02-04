УФАС Петербурга нашла нарушение в рекламной рассылке «Института Павла Ракова»

УФАС Санкт-Петербурга признало незаконной рекламную рассылку ООО «Институт Павла Ракова». Основанием стало отсутствие прямого согласия получателя на получение рекламы.

По результатам рассмотрения жалобы гражданина антимонопольная служба выявила нарушения в действиях ООО «Институт Павла Ракова». Заявитель сообщил, что получил на электронную почту рекламное письмо от данной организации, не давая при этом согласия на подобные рассылки.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что у ответчика отсутствуют доказательства получения прямого и явно выраженного согласия адресата, как того требует федеральный закон «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Также антимонопольщики установили, что при регистрации на сайте института пользователь обязан проставить отметку в чекбоксе о согласии на получение рекламных материалов. По мнению УФАС, такая практика не соответствует требованию о прямом волеизъявлении. В связи с этим реклама была признана распространенной ненадлежащим образом.

Организации было выдано выдали предписание о прекращении рассылки, а материалы дела передали для возбуждения производства об административном правонарушении.