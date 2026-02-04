Профессор Чумаков рассказал об осложнениях при лихорадке чикунгунья

В Москве зарегистрирован завозной случай тропической лихорадки чикунгунья.

Заболевшая приехала в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Ее госпитализировали. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что ведомство заранее информировало о рисках завоза этого заболевания из других стран.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков пояснил, что лихорадка чикунгунья распространена в тропиках Африки и Азии и передается человеку через укусы комаров определенного вида.

По словам специалиста, инкубационный период составляет от трех до 12 дней. Заболевание обычно начинается с резкого подъема температуры и сопровождается болью в суставах, которая может сохраняться долгое время даже после выздоровления. Часто возникают мышечные и головные боли, иногда появляется кожная сыпь. Болезнь длится одну-две недели и редко приводит к летальному исходу, хотя возможны осложнения у пожилых людей и хронических больных.

В беседе с 360.ru Чумаков отметил, что болезнь легко спутать с лихорадкой денге, но для диагностики существуют специфические тесты.

По словам ученого, в последнее время комары-переносчики распространяются в новые регионы, включая Южную Европу, однако в Россию инфекция пока не проникла, регистрируются только завозные случаи.

Он подчеркнул, что заболевание не представляет угрозы для страны, так как существуют профилактические вакцины, а лучшей мерой профилактики для путешественников является использование репеллентов.