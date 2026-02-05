Технопарк из Петербурга вошел в федеральную ассоциацию

Технопарк из Санкт-Петербурга стал членом федеральной Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ. Это позволит его резидентам интегрироваться в общероссийские технологические проекты и получить доступ к новым мерам поддержки.

Данное событие означает полноценное включение в федеральную повестку развития промышленной инфраструктуры, участие в межрегиональных кооперационных проектах и налаживание прямого взаимодействия с институтами развития. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

По его словам, для компаний-резидентов открываются новые возможности, включая доступ к мерам государственной поддержки, поиск партнеров и интеграцию в общероссийские технологические цепочки.

Вице-губернатор добавил, что параллельно технопарк вступает в этап масштабного расширения своей инфраструктуры. Так, в первом квартале текущего года организация планирует переехать в новое здание, а благодаря поддержке городских властей ее общая площадь увеличится в 2,5 раза. Это расширение позволит принять новых резидентов и даст возможность для роста существующим высокотехнологичным производствам.