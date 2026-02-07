Судебные приставы взыскали с петербуржца почти 200 тысяч рублей алиментов

Судебные приставы принудительно взыскали алименты с жителя Санкт-Петербурга, который пытался через суд оспорить свое отцовство. Долг перед двухлетней дочерью составил почти 200 тысяч рублей.

В апреле 2025 года приставы возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Мужчина не выполнял финансовые обязательства, утверждая, что не является биологическим отцом ребенка, и обратился в суд с соответствующим иском.

Однако проведенная по решению суда ДНК-экспертиза подтвердила факт родства. Несмотря на это, гражданин продолжил уклоняться от выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Судебный пристав рассчитала сумму задолженности, которая составила почти 200 тысяч рублей. В отношении должника применили обеспечительную меру в виде ограничения права управления транспортными средствами.

В течение дня петербуржец нашел средства и полностью погасил накопившуюся задолженность по алиментам. Он также оплатил исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей.

На данный момент алименты на несовершеннолетнюю дочь удерживаются с его регулярных доходов, поскольку мужчина имеет статус самозанятого.