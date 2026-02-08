Воскресенье, 8 февраля 2026
На зимних Играх в Италии выступят 13 российских атлетов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Олимпийский огонь в Милане и Кортина-д’Ампеццо зажгли шестого февраля. За медали в 16 дисциплинах поборются 13 российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом.

Формат Игр и нововведения

XXV зимние Олимпийские игры официально проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, однако спортивная программа началась еще 4 февраля. Соревнования принимают не только два главных города — Милан и Кортина-д’Ампеццо, но и другие итальянские локации: Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Верону.

На Играх будет разыграно 116 количество комплектов наград. Спортсмены выступят в восьми видах спорта, которые включают 16 дисциплин. Главным новшеством программы стало включение ски-альпинизма. В соревнованиях примут участие около 2,9 тысячи атлетов, представляющих 92 национальных олимпийских комитета, а также команда беженцев. Организаторы отмечают, что гендерный баланс на этих Играх максимально сбалансирован: доля спортсменок составит 47% от общего числа участников.

Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнования приедут представители Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов. Талисманами Игр стали два горностая по имени Тина и Мило, чьи имена отсылают к городам-организаторам.

Состав и шансы российских атлетов

Российские спортсмены примут участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Подтверждение этому дала глава МОК Кирсти Ковентри. Окончательный состав команды насчитывает 13 человек — это минимальное представительство страны с 1908 года.

В фигурном катании выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Трехкратная чемпионка России Петросян считается одной из фавориток женского турнира. Чемпион страны Гуменник также намерен бороться за олимпийские медали.

Горнолыжную сборную представляют Юлия Плешкова, уже выступавшая в Пекине-2022, и слаломист Семен Ефимов. В шорт-треке путевки завоевали Алена Крылова и Иван Посашков. Одной из главных надежд на медаль считается ски-альпинист Никита Филиппов, который первым из россиян получил лицензию на эти Игры.

Ключевые даты и трансляции Игр

Церемония открытия прошла в Милане шестого февраля. Завершающая церемония состоится в Вероне 22 февраля. Яркими событиями программы станут соревнования по фигурному катанию — награды разыграют 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.

Хоккейные турниры определят победителей 19 февраля в женском финале и 22 февраля в мужском. Лыжные гонки и биатлон будут представлены состязаниями почти каждый день основной программы. Горнолыжный спорт и сноуборд продлятся с 7 по 18 февраля.

Соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду продлятся с 7 по 18 февраля. Борьба за награды в шорт-треке запланирована на 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля. Дебютный олимпийский турнир по ски-альпинизму пройдет 19 и 21 февраля.

Интересное

