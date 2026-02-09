Спасатели ликвидировали 200 квадратных метров пожара на Шкиперском протоке

Пожарные потушили возгорание в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в административном здании на Шкиперском протоке полностью ликвидирован. Сообщение о возгорании поступило спасателям девятого февраля в 11:04.

Пламя разгорелось в офисном помещении площадью 200 квадратных метров. В 12:10 пожару был присвоен повышенный номер сложности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Локализация возгорания была объявлена в 13:30, а открытое горение ликвидировано к 14:51. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 15:30.

Сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали. К ликвидации возгорание было привлечено 12 единиц специальной техники и 51 сотрудник подразделений МЧС.