Долина оказалась в центре нового уголовного дела после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина столкнулась с новым уголовным делом об угрозах ее безопасности после потери квартиры в Хамовниках. Также артистку преследует конфликт с экоактивистами из-за пруда на ее подмосковном участке.

Уголовное дело об угрозах безопасности

По информации менеджера певицы Сергея Пудовкина, концертная деятельность артистки теперь проходит в условиях повышенных мер предосторожности. Каждое выступление сопровождается усиленной охраной, что превращает творческий процесс в комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

Причиной таких мер стали не анонимные сетевые нападки, а конкретные публичные высказывания неизвестного лица, который открыто угрожал сорвать мероприятия певицы. Правоохранительные органы отреагировали на этот инцидент.

Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако, как отмечают представители Долиной, сам факт возбуждения дела не снимает с артистки психологическую нагрузку. По их словам, необходимость работать в условиях постоянной угрозы наносит серьезный эмоциональный удар и подрывает основы творческой деятельности.

Кроме того, менеджер певицы намекнул на возможные несоответствия в документах по данному делу. Это может указывать на более сложную и не до конца ясную картину происходящего.

Экологический конфликт вокруг подмосковного участка

Параллельно с уголовной историей развивается другой публичный конфликт, связанный с имуществом певицы. Речь идет об искусственном пруде, расположенном на загородном участке Ларисы Долиной в Подмосковье.

По словам артистки, водоем был создан для эстетических целей, и она ухаживает за живущими в нем рыбами. Однако это частное владение привлекло внимание экоактивистов. Они заявили, что пруд нарушает естественную экосистему местности, и потребовали ликвидировать его. Певица заняла жесткую правовую позицию в этом споре.

Она подчеркнула, что земельный участок находится в ее частной собственности, и в рамках действующего законодательства она имеет полное право благоустраивать его по своему усмотрению.

Отметим, что данный конфликт вышел за рамки обычного соседского спора и перерос в публичное обсуждение границ права собственности, экологической ответственности и допустимого вмешательства в частные владения. Для Долиной данная ситуация стала еще одним фактором давления, заставившим ее публично отстаивать свое право на приватность и распоряжение личным имуществом.